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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi çok farklı bir yere taşıyacağız
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi çok farklı bir yere taşıyacağız

Yeniakit Publisher
2023-11-04 21:02:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi çok farklı bir yere taşıyacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'nin Güneysu ilçesinde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'nin Güneysu ilçesinde vatandaşlara hitap etti. Kısa bir konuşma yapan Erdoğan, Rize'de yarın toplu açılışların olacağını ve kentsel dönüşüm çalışmalarını yerinde takip edeceğini açıkladı.

Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları şu şekilde:

'Türkiye'yi çok farklı bir yere taşıyacağız'

Hep beraber el ele vereceğiz. Türkiye'yi çok farklı bir yere taşıyacağız. Yarın hem toplu açılışları gerçekleştireceğiz hem de kentsel dönüşüm çalışmalarını yerinde göreceğiz.

Yerel seçimlerde de inşallah ev ev dolaşarak merkezi ve ilçeleri partimize kazandırmanızı istiyorum.

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