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Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin salgın krizini yönetmedeki başarısı başta bilim adamları olmak üzere herkesin ilgisini çekmiş durumdadır."

Yeniakit Publisher
2020-05-11 19:28:15 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin salgın krizini yönetmedeki başarısı başta bilim adamları olmak üzere herkesin ilgisini çekmiş durumdadır."
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