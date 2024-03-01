Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin hiçbir hadiseyi uzaktan seyretme lüksü yoktur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Antalya Diplomasi Forumu'nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Bilindiği gibi 6 Şubat 2023'te yaşadığımız asrın felaketi nedeniyle formumuz geçtiğimiz yıl iptal etmek zorunda kalmıştık.

Deprem felaketinin yaralarını hızla sarıyoruz. Deprem acımızı paylaşan dostlarımıza şükranlarımı sunuyorum.

Turizmin başkenti Antalyamız Forumla birlikte küresel diplomasinin kalbinin attığı yerlerden biri haline geliyor. 3 gün boyunca günümüz liderlerinden geleceğin liderlerine, iş insanlarından akademisyenlere yaklaşık 4 bin katılımcı burada bir araya gelecek.

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Yapılacak tartışmaların bizleri doğruya, adalete ve gerçekliğe bir adım daha yaklaştıracağına inanıyorum.

İnsanlık olarak gerçekten sancılı sıkıntılı krizlerin yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. Pek çok alanda ezberler bozuluyor. Gönül ister ki bu değişim insanlığın güncel sorunlarına çözüm getirsin.

Kültürel ırkçılık, İslam düşmanlığı dünyanın pek çok bölgesinde toplum içerisinde bir veba salgını gibi yayılıyor. Refah, huzun ve barış 21. Yüzyıl beklentilerin aksine giderek buhranlar çağına dönüşmektedir.

Tüm bunları olayların uzağında bir ülkenin lideri olarak söylemiyorum. Türkiye, krizlerden en çok etkilenen ülkelerden biridir. İnsanlığın gündemini meşgul eden çatışmaların, riskler bizim yakın coğrafyamızda yaşanıyor.

DEAŞ'la mücadele eden yegane NATO müttefikiyiz. Son dönemde protesto eylemi kılıfı altında Kur'an'ı kerime yapılan menfur saldırıların çoğu Türk büyükelçiliklerin önünde gerçekleştirildi.

Çatışmalardan ve terör örgütlerinin baskılarından kaçan yaklaşık 4 milyon sığınmacıya evsahipliği yapıyoruz.

Türkiye'nin hiçbir hadiseyi görmezden gelme durumu yoktur. Hakikati konuşanların seslerinin kısıldığı günümüzde böyle bir misyonun zorluklarının farkındayız. Buna rağmen birilerini için rahatsız edici de olsa gerçekleştirmeye devam edeceğiz.

Türkiye'nin hiçbir hadiseyi uzaktan seyretme lüksü yoktur. Doğru bildiklerimizi söylemek hem kendi insanımıza hem de tüm insanlığa karşı görevimizdir.

Geçtiğimiz hafta 5. nesil savaş uçağımız KAAN'ın da ilk uçuşunu başarıyla yapmasıyla artık bu alanda farklı bir lige yükseldik.

Ayrıntılar geliyor...