Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin demir yumruğunu yiyecekler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da düzenlenen Jandarma Mezuniyet Töreni'nde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Ya teslim olacaklar, ya da Türkiye'nin demir yumruğunu yiyecekler"

"Terör örgütlerine katılım tarihin en düşük seviyelerine indi. Diyarbakır Anneleri'nin 1450 gündür süren cesur direnişi bölücü örgütün gerçek yüzünün görülmesini sağladı. Bugüne kadar 45 kişi bölücü terör örgütünden kaçarak tekrar aileleriyle kucaklaştı. Geride bıraktığımız iki buçuk aylık süreçte 32 terörist ikna yoluyla teslim oldu. Bu sayıların önümüzdeki günlerde daha da artacağına inanıyorum. Türkiye eninde sonunda terör belasından muhakkak kurtulacaktır. Buradan bir kez daha ne ülkemizin ne de bölgemizin geleceğinde terör örgütlerine yer olmadığını belirtmek istiyorum. Teröristler ya yüce adaletimize teslim olacaklar yada ülkemizin demir yumruğunu yiyecektir."

Düzensiz göçmen açıklaması

"Sadece terör örgütleriyle değil küresel bir sorun olarak düzensiz göç ve zehir tacirleriyle de mücadelemiz devam ediyor. Vatandaşımızın malına, canına kast eden kim varsa hepsinin tepelerine biniyoruz, bineceğiz. Sahil güvenliğimizin yoğun çabaları neticesinde ölümlerin önüne geçtik. Biz insanları yaşatmak için gerektiğinde tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Birileri şişlemek suretiyle bu insanları ölüme mahkum ederken biz sahil güvenlik güçlerimizle onları o dalgaların arasından kurtarıyoruz. İşte bu Türk'ün merhamet duygularının en açık ifadesidir. Yılbaşından bu yana 143 bin düzensiz göçmenin ülkemize girişini engelledik. Kaçak olarak ülkemizde bulunan veya suça bulaşanları da tespit ediyor ve süratle sınır dışı ediyoruz. Bu kapsamda son iki buçuk ayda yakalanan 61 bin kaçak göçmenden 25 bini sınır dışı edildi. Ülkemiz ekonomisine katkı yapan, istihdam olan yabancı misafirlerimizi de bağrımıza basıyoruz. Irkçılık ve yabancı düşmanlığının toplumumuza sirayet etmesine izin veremeyiz. Asırlardır mazlum ve mağdurların sığınağı olmuş devletimizin tertemiz siciline birkaç kendini bilmezin leke sürmesine göz yumamayız. İnşallah bu meseleyi Türk milletine yakışır bir vakar ve insanı duruşla çözüme kavuşturacağız. Güvenli geri dönüşleri kolaylaştırmak amacıyla Suriye'nin Kuzeyi'nde inşa edilen konutların yapımı sürüyor. Yaklaşık 1 milyon kardeşimiz huzurlu kalple vatanlarına dönebilecektir. Belli çevreler tarafından körüklenen yalan ve iftira furyasına rağmen Türkiye asayiş dahil tüm başlıklarda ilerleme sağlamıştır."

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