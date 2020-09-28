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Aktüel Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, tüm imkanları ve tüm kalbiyle dost ve kardeş Azerbaycan'ın yanında olmayı sürdürecektir"
Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, tüm imkanları ve tüm kalbiyle dost ve kardeş Azerbaycan'ın yanında olmayı sürdürecektir"

Yeniakit Publisher
2020-09-28 14:17:55 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, tüm imkanları ve tüm kalbiyle dost ve kardeş Azerbaycan'ın yanında olmayı sürdürecektir"
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