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Aktüel Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk ordusunun hiçbir birliğinin sancağı son neferi de can vermeden toprağa düşmemiştir."
Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk ordusunun hiçbir birliğinin sancağı son neferi de can vermeden toprağa düşmemiştir."

Yeniakit Publisher
2020-11-13 12:06:26 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk ordusunun hiçbir birliğinin sancağı son neferi de can vermeden toprağa düşmemiştir."
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