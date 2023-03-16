Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk devletleri liderlerine seslendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirve Toplantısında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yardıma ilk koşanların Türk Dünyası olduğunu vurgulayarak, "Arama kurtarma ekipleriniz birçok vatandaşımızı hayata bağladı. Gönderdiğiniz ata yadigarı çadırlar vatandaşlarımıza yuva oldu. Aziz milletimiz bu yardımınızı unutmayacaktır. Afetlerle mücadelede iş birliğini artırmalıyız" ifadelerini kulandı.

Türkiye, Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan zirvede önemli açıklamalarda bulundu. İşte konuşmasının satırbaşları:

Fahriye Yıldırım'a Allah'tan rahmet diliyorum. Binali Yıldırım'a sabır diliyorum.

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Zirvenin düzenlenmesi için çağrıda bulunan Aliyev'e şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Teşkilatımızın gözlemi üyesi KKTC'nin Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın aramızda bulunmasından memnuniyet duyduğumu belirtmek istiyorum. Bugünkü zirvemizle Türk dünyasının tek yürek tek vücut olduğunu göstermiş olacağız. 11 şehir eşine az rastlanır afetle sarsıldı. 14 milyon vatandaşımız doğrudan etkilenirken 49 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti.

Depremin yaralarını en kısa sürede saracağız. 319 bin toplamda 610 bin konut yaparak hak sahiplerine teslim etmeyi planlıyoruz.

6 Şubat'ta Uluslararası yardım çağrısında bulunduk. Türk Dünyası yardıma ilk koşanlar oldu. Arama kurtarma ekipleriniz birçok vatandaşımızı hayata bağladı. Gönderdiğiniz çadırlar vatandaşlarımıza yuva oldu. Aziz milletimiz bu yardımınızı unutmayacaktır. Afetlerle mücadelede iş birliğini artırmalıyız.

Afet süreçlerini daha etkin planlama imkanına kavuşacağız. Türkmenistan'da düzenleyeceğiniz zirveye kadar gereken talimatları vereceğine inanıyorum. Akıllı şehirler kapsamında çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Semerkand zirvesinde önemli adımlar attık. Kuruluş imzası bugün imzalanacak Türk Yatırım Fonu'nun oluşturulması bunun başında geliyor. Bu fon sayesinde yatırımlara destek sağlanacak. Firmalarımızın finansmana ulaşması kolaylaşacak. Katkılarınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. İmzalanan belgelerin hızla hayata geçirilmesini arzu ediyoruz.

Bugünkü zirvemizi birliğimiz gücümüzdür şiarıyla icra ediyoruz. KKTC'nin de aramıza katılmasıyla aile meclisimiz daha da güçlendi. KKTC'ye güçlü ve kararlı desteğimizi somutlaştırdık.

Ukrayna'daki savaşın barışla sonuçlanması için diyaloğumuz devam ediyor. Aracılık ettiğimiz tahıl mutabakatı ve esir takası Ukrayna savaşında tarafların ortak bir zeminde buluşabileceğini gösterdi.

Nevruz Bayramını kutluyorum. Ramazan ayının hayırlar getirmesini diliyorum. Deprem bölgesinde ebediyete uğurladığımız 50 bine yakın vatandaşımıza rahmet diliyorum.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelen Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüştü.

Erdoğan daha sonra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi. Son olarak ise Başkan Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparovi, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile görüştü. Öte yandan geçen sene icra edilen Semerkant Zirvesi'nde gözlemci statüsü elde eden KKTC, bugün ilk defa bir TDT Zirvesi'nde yer alacak.