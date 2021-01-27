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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Tesla ve SpaceX'in Kurucusu Elon Musk ile görüştü
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Tesla ve SpaceX'in Kurucusu Elon Musk ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tesla ve SpaceX'in Kurucusu Elon Musk ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-27 20:49:00 - 2021-01-27 20:56:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan Tesla ve SpaceX'in Kurucusu Elon Musk ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tesla ve SpaceX’in kurucusu Elon Musk ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erdoğan ve Elon Musk uzay teknolojilerini görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye’deki kamu ve özel sektör kurumları ile şirket arasında uzay teknolojileri başta olmak üzere farklı alanlarda iş birliğine ilişkin hususlar ele alındı.

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