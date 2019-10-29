Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör koridorunu dağıtarak kararlılığımızı tüm dünyaya gösterdik

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, Cumhuriyet'in ilanının 96'ncı yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Erdoğan'a, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yüksek yargı temsilcileri, Cumhurbaşkanlığı kabinesi üyeleri, siyasi parti temsilcileri, kuvvet komutanları ile diğer devlet erkanı eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, Aslanlı Yol'dan geçerek, Atatürk'ün mozolesine geldi. Erdoğan'ın, üzerinde ay yıldız bulunan çelengi Atatürk'ün mozolesine bırakmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Erdoğan ve beraberindekiler, Misak-ı Milli kulesine geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, bugün millet olarak büyük bir heyecanla Cumhuriyet'imizin 96'ncı yıl dönümünü kutluyoruz. Bu gurur günümüzde zatıalinizi ve İstiklal Harbimizin bütün kahramanlarını, vatanımız uğruna kan veren aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Bağımsızlığımıza ve milli bekamıza yönelik saldırıların arttığı bir dönemde, Kurtuluş Savaşımızı zafere taşıyan direniş ruhuyla yurt içinde ve yurt dışında mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. 9 Ekim'de başlattığımız ve kısa sürede çok ciddi başarılara imza attığımız Barış Pınarı Harekatı'yla Suriye sınırımız boyunca kurulmak istenen terör koridorunu dağıtarak, kararlılığımızı bir kez daha tüm dünyaya gösterdik. Ruhun şad olsun."

Garnizonda görevli subay ve astsubayların yanı sıra öğrencilerin de yer aldığı törenin bitiminde, Anıtkabir vatandaşların ziyaretine açıldı.