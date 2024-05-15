Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör devleti durdurulmazsa gözünü Anadolu’ya dikecek!
Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan siyonist İsrail'e sert tepki gösterdi. Erdoğan Hamas'ın önemini anlattı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail'in sadece Gazze'ye ve Filistinlilere değil Anadolu'ya da saldırdığını ifade etti.
Erdoğan, "İsrail Gazze'de sadece Filistinlilere saldırmıyor. Bize saldırıyor bize. Bu azgın terör devleti durdurulmazsa gözünü Anadolu’ya dikecek." dedi
Kassam Tugayları'nın mücadelesinin önemine değinen Erdoğan, şöyle devam etti:
Hamas Gazze’de Anadolu’nun ileri hat savunmasını yapıyor . Bunu göremeyecek kadar kör müsünüz?