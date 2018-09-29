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Cumhurbaşkanı Erdoğan tepki gösterdi! 'Hazmedemedim'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Köln'deki Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Merkez Camisi'nin açılışında Almanya ziyareti ve gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunurken Mesut Özil konusuna da değindi.

29 Eylül 2018 Cumartesi 21:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan tepki gösterdi! 'Hazmedemedim'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının başında Almanya ile kritik bir dönemde verimli ve başarılı bir ziyaret yaptıklarını vurguladı.

Erdoğan konuşmasının devamında Mesut Özil ile çektirdiği fotoğraf hakkında da açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Almanya'da doğup büyümüş Mesut Özil'imiz, İlkay'ımız ile bir fotoğraf çektirdik diye kendisini bu toplumda dışladılar. Dışlanmasını ben onun bir Cumhurbaşkanı olarak hazmedemedim. Bir keresinde Şansölye ile maç izliyoruz. Mesut, Türkiye'ye gol attı, birlikte alkışladık. Benim takımıma attı, ben alkışladım. Sporun güzelliği burada. Mesut Özil napıyorsun, kendi takımına gol attın demedik. İsterdik ki ırkçılık savrulmasına düşenlere karşı ortak bir tavır alınsın"

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 21:11
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