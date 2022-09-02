Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST'i ziyaret edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın TEKNOFEST'i ziyaret etmek üzere Samsun'a gideceğini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yarın TEKNOFEST ziyareti için Samsun'a gideceğini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı gönderide, TEKNOFEST'i ziyaret etmek üzere yarın Samsun'a gideceğini açıkladı.
"TEKNOFEST Samsun'da olacağım..."
Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Millî teknoloji hamlemizin lokomotifi, yeni ufuklara açılmanın, geleceği tasarlamanın, en yeni teknolojilerin festivali... Yarın ben de gençlerimizle birlikte TEKNOFEST Samsun'da olacağım..." ifadelerini kullandı.