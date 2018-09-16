Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tekerlekli Sandalye Milli Takımının başarısını kutladı

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Avrupa 22 Yaş Altı Erkekler Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası’nda Erkek Milli Takımı’nın Avrupa şampiyonu olması dolayısıyla Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk’e bir tebrik telgrafı gönderdiği belirtildi.