Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tekerlekli Sandalye Milli Takımının başarısını kutladı
Erdoğan, Tekerlekli Sandalye Erkek Erkek Milli Takımı’nın Avrupa şampiyonu olması dolayısıyla Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Uztürk’e bir tebrik telgrafı gönderdi.16 Eylül 2018 Pazar 10:24
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Avrupa 22 Yaş Altı Erkekler Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası’nda Erkek Milli Takımı’nın Avrupa şampiyonu olması dolayısıyla Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk’e bir tebrik telgrafı gönderdiği belirtildi.
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