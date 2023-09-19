Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi konuşmasında yüce Kur'an'a saldırıları gündeme getirdi!
BM Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüce Kur'an'a yönelik saldırıları gündeme getirdi.
"Bilhassa gelişmiş ülkelerde bir virüs gibi yayılan ırkçılık, yabancı karşıtlığı, İslam düşmanlığı artık tahammül edilemeyecek seviyelere ulaşmıştır." diyen Erdoğan, "Avrupa'da Kur'an'a karşı saldırılara, ifade özgürlüğü maskesi altında izin vererek, eylemleri teşvik eden zihniyet, esasen kendi eliyle kendi geleceğini karartmaktadır." ifadelerini kullandı.
Erdoğan sözlerinin devamında şunları söyledi:
Türkiye olarak tüm platformlarda İslam düşmanlığıyla mücadeleye yönelik girişimleri desteklemeye devam edeceğiz. Kutsallara saldırıyı kabul etmeyen dostlarımızı da mücadeleye omuz vermeye devam ediyorum.