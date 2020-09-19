Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verip uyarıyı yaptı: Ben de katılacağım
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanları’na seslendiği toplantıda, teşkilat ve parti üyelerine flaş bir uyarıda bulundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanları’na yönelik uyarılarda bulunduğu toplantıda, teşkilat üyelerine ‘1 milyon üye hedefi’ koydu. Partililerin halk ile olmasını istedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısının basına kapatılmış kısmında teşkilata kritik uyarılarda bulundu.
Erdoğan, İstanbul’da yeni üyesinde başarılı işler yapıldığını ve bunun diğer illere yansıması gerektiğini kaydetti.
İl kongrelerinin önümüzdeki ay yani Ekim ayında yapılacağını belirten Erdoğan, ‘Bu konferanslara ben de katılacağım. Katılamadıklarıma ise video konferans yönetmiyle bağlanacağım’ dedi.
AK Partili isimler, kongrelerin tamamlanmasıyla partideki değişim yüzde 65 oranlarına yükseleceğini belirtti.