Cumhurbaşkanı Erdoğan tanıttı! İşe AK Parti'nin Zonguldak ilçe belediye başkan adayları...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Zonguldak'ın ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'taki Madenci Anıtı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.
Gündeme ilişkin önemli ifadeler kullanan Erdoğan Zonguldak'ın ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı.
İşte o isimler:
Alaplı Belediye Başkan adayı Recep Ocak
Çaycuma Belediye Başkan adayı Bünyamin Bostancı
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Devrek Belediye Başkan adayı Özcan Ulupınar
Ereğli Belediye Başkan Adayı İbrahim Sezer
Gökçebey Belediye Başkan adayı Erkan Soner Kodaman
Kilimli Belediye Başkan adayı Kamil Altun
Kozlu Belediye Başkan adayı Ali Bektaş