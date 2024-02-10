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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan tanıttı! İşe AK Parti'nin Zonguldak ilçe belediye başkan adayları...
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan tanıttı! İşe AK Parti'nin Zonguldak ilçe belediye başkan adayları...

Yeniakit Publisher
2024-02-10 14:43:00 - 2024-02-10 15:02:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan tanıttı! İşe AK Parti'nin Zonguldak ilçe belediye başkan adayları...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Zonguldak'ın ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'taki Madenci Anıtı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.

Gündeme ilişkin önemli ifadeler kullanan Erdoğan Zonguldak'ın ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı.

İşte o isimler:

Alaplı Belediye Başkan adayı Recep Ocak

Çaycuma Belediye Başkan adayı Bünyamin Bostancı
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Devrek Belediye Başkan adayı Özcan Ulupınar

Ereğli Belediye Başkan Adayı İbrahim Sezer

Gökçebey Belediye Başkan adayı Erkan Soner Kodaman

Kilimli Belediye Başkan adayı Kamil Altun

Kozlu Belediye Başkan adayı Ali Bektaş

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