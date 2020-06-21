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Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Her huzurevinde bir doktor görev yapacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla her huzurevinde bir doktorun çalışacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-06-21 12:54:00 - 2020-06-21 13:13:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Her huzurevinde bir doktor görev yapacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Huzurevlerinde sağlıkçıların sayısını gitgide artıracağız. Her huzurevine bir doktor istiyoruz. Cumhurbaşkanı'mız da bunun talimatını verdi. İnşallah yıl bitmeden bu amacımıza ulaşacağız. Sağlık Bakanlığımız ilana çıkacak" dedi.

Bakan Selçuk şunları kaydetti:

"(Kovid-19 salgını) Dünyada maalesef vefatların yüzde 50'si huzurevlerinde gerçekleşti. Çok acı vakalar, acı örnekler izledik. Aldığımız sıkı önlemler sayesinde huzurevlerinde Kovid-19'dan vefatların Türkiye'deki tüm vefatlar içindeki oranı yüzde 4 oldu.

(Vefa Sosyal Destek Grupları) Bu süreçten sonra da 'Vefa' ismini koruyarak farklı bir şekilde devinimini sağlayarak bu projeye devam edeceğiz."

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