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Aktüel Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şuşa'nın kurtuluşu, işgal altındaki toprakların kalan kısmının özgürlüğüne kavuşmasının yakın olduğunun da işaretidir."
Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şuşa'nın kurtuluşu, işgal altındaki toprakların kalan kısmının özgürlüğüne kavuşmasının yakın olduğunun da işaretidir."

Yeniakit Publisher
2020-11-08 14:27:30 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şuşa'nın kurtuluşu, işgal altındaki toprakların kalan kısmının özgürlüğüne kavuşmasının yakın olduğunun da işaretidir."
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