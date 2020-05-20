Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sümeyya Erdoğan ismini görünce böyle takıldı: Aaa bizim akraba

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakim ve Savcı Kura Töreni'ne video konferans ile katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada, hakim ve savcılara seslenerek, ''Sizlerden vicdanınızı ve imzanızı asla hiçbir gücün emrine vermemenizi istiyorum.'' ifadelerini kullandı. Öte yandan Erdoğan, kendisiyle aynı soyismini taşıyan Sümeyya Erdoğan isimli hakime ''Aaa bizim akraba'' diyerek takıldı.

Hakim ve savcıların kura ile atamaları gerçekleştirildi.Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da video konferans ile katıldı.

Konuşmasının ardından kura çekiminde de yer alan Erdoğan, kendisiyle aynı soyismini taşıyan ve atama işlemi gerçekleşen bir hakime takılarak, ''Aaa bizim akraba'' ifadelerini kullandı.