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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şule Yüksel Şenler, Ahmet Kekeç ile Mehmet Fırıncı'nın kabirlerini ziyaret etti
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şule Yüksel Şenler, Ahmet Kekeç ile Mehmet Fırıncı'nın kabirlerini ziyaret etti

Cuma namazını Eyüp Sultan Camisi'nde kılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şule Yüksel Şenler, Ahmet Kekeç ile Mehmet Fırıncı'nın kabirlerini ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2021-10-08 15:19:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şule Yüksel Şenler, Ahmet Kekeç ile Mehmet Fırıncı'nın kabirlerini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şule Yüksel Şenler, Ahmet Kekeç ile Mehmet Fırıncı'nın kabirlerini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eyüp Sultan Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından yazar Şule Yüksel Şenler, gazeteci yazar Ahmet Kekeç ile İstanbul İlim ve Kültür Vakfı Başkanı Mehmet Fırıncı'nın kabirlerine ziyarette bulundu.

Burada dua eden Erdoğan, daha sonra Vahdettin Köşkü'ne geçti.

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