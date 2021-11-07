  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, sloganları duyunca durdu
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sloganları duyunca durdu

Dün toplu açılış töreni için geldiği Batman’da açılış kurdelesini küçük çocuklarla kesen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yol kenarında bayrak sallayarak ’Tayyip dede’ sloganı atan çocukların yanında uzun süre durdu. Erdoğan, çocuklara oyuncak dağıttı.

Yeniakit Publisher
2021-11-07 19:19:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sloganları duyunca durdu

Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 36 fabrika, şehir stadyumu ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılışını yapmak üzere dün Batman’a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan küçük çocuklara özel ilgi gösterdi.

Oyuncak dağıttı

Toplu açılış töreninde kurdeleyi küçük çocuklarla kesen Erdoğan, Batman’dan hava alanına gidiş güzergahında yol kenarında ellerindeki bayrakları sallayarak "Tayyip dede" sloganları atan çocuklara da kayıtsız kalmayarak yanlarında durdu. Çocuklara uzun süre yakından el sallayan Erdoğan, bütün çocuklara oyuncak verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Büyük müjde için seferberlik ilan edildi! Türkiye'den müthiş hamle
Ekonomi

Büyük müjde için seferberlik ilan edildi! Türkiye'den müthiş hamle

Türkiye’nin Karadeniz’de keşfettiği 540 milyar metreküp doğalgazın 2023 yılına yetişmesi için deniz ve karada gece gündüz hummalı çalışma bi..
En hafif cezayı verdiler! Küfürbaz Lütfü görevden alındı
Gündem

En hafif cezayı verdiler! Küfürbaz Lütfü görevden alındı

Şehit emanetine küfür ederek büyük bir skandala imza atan Lütfü Türkkan'ın İyi Parti grup başkanvekilliği görevinden alındı. Bu durumda Türk..
Şakşuka tarifi, nasıl yapılır? Kolay şakşuka tarifi
Kadın - Aile

Şakşuka tarifi, nasıl yapılır? Kolay şakşuka tarifi

Mutfağımızın lezzet duraklarından biri olan şakşuka, en sevilen yemeklerimiz arasında.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay