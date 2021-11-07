Cumhurbaşkanı Erdoğan, sloganları duyunca durdu
Dün toplu açılış töreni için geldiği Batman’da açılış kurdelesini küçük çocuklarla kesen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yol kenarında bayrak sallayarak ’Tayyip dede’ sloganı atan çocukların yanında uzun süre durdu. Erdoğan, çocuklara oyuncak dağıttı.
Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 36 fabrika, şehir stadyumu ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılışını yapmak üzere dün Batman’a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan küçük çocuklara özel ilgi gösterdi.
Oyuncak dağıttı
Toplu açılış töreninde kurdeleyi küçük çocuklarla kesen Erdoğan, Batman’dan hava alanına gidiş güzergahında yol kenarında ellerindeki bayrakları sallayarak "Tayyip dede" sloganları atan çocuklara da kayıtsız kalmayarak yanlarında durdu. Çocuklara uzun süre yakından el sallayan Erdoğan, bütün çocuklara oyuncak verdi.