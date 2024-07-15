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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasi parti liderlerini kabul etti
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasi parti liderlerini kabul etti

Yeniakit Publisher
2024-07-15 20:57:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasi parti liderlerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve siyasi parti liderlerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe'deki 15 Temmuz Anma Törenin öncesinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve siyasi parti liderlerini kabul etti.

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