Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasi parti liderlerini kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve siyasi parti liderlerini kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe'deki 15 Temmuz Anma Törenin öncesinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve siyasi parti liderlerini kabul etti.
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