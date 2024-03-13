Cumhurbaşkanı Erdoğan Şırnak'tan duyurdu: Gabar petrolünden müthiş haber
Şırnak'ta vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gabar petrolüyle ilgili müjdeyi verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şırnak'ta vatandaşlara hitap etti.
"Buralar uçacak"
Gabar petrolüyle ilgili müjdeyi veren Erdoğan şu ifadeleri kullandı:
Şu anda Gabar'da günlük petrol üretiminde 37 bin varili geçmiş durumdayız, hedef 100 bin varil. Buralar uçacak.
Kato ve Faraşin Yaylası petrol arama alanları arasına girdi. Şırnak'ı madenleri, jeotermali, güneşi, rüzgarıyla enerji üslerinden biri yapmakta kararlıyız.
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