Cumhurbaşkanı Erdoğan Şırnak'ta Toplu Açılış Töreni'nde konuştu: (2)

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemiz 18 yılda yaptığı sağlık yatırımlarının meyvesini sadece son 8 ayda kat be kat toplamıştır. Dünyanın gelişmiş ülkelerinin dahi hazırlıksız yakalandığı bu sağlık krizini hamdolsun biz alnımızın akıyla yürüttük." dedi.

Erdoğan, Şırnak Valiliği önünde düzenlenen Toplu Açılışı Töreni'nde yaptığı konuşmada, Şırnak'ın kendisinin "göz bebeği" olduğunu belirtti.

"Biz sizi çıkar, üç kuruşluk dünya menfaati için değil sadece ve sadece Allah için seviyoruz." ifadesini kullanan Erdoğan, Allah'ın ve milletin rızasını kazanmanın mücadelesi içinde olduklarını vurguladı.

"Biz milletimize efendi olmak için değil hizmetkar olmak için geldik" sözünü her zaman söylediğini anımsatan Erdoğan, "Bizim hizmet anlayışımızla partizanlık yoktur, ötekileştirmek yoktur, bizim siyaset anlayışımızda insanları etnik kökenlerine, inançlarına, dillerine göre tasnif etmek yoktur." diye konuştu.

Erdoğan, hizmet anlayışlarında Türkiye haritasını farklı renklere ayırmanın da olmadığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz hizmet götürürken aldığımız oy oranına değil ihtiyaca bakarız. Biz yatırım yaparken kökene değil şehirlerin durumuna bakarız. Biz proje geliştirirken başka hiçbir şeye değil ülkemize ve şehirlerimize yapacağı katkıya bakarız. Tam 18 yıldır hiçbir ayrım yapmadan Türkiye genelinde siyasi tercihine, etnik kökenine, diline, inancına asla aldırmadan hizmet üretiyoruz. 'Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz' diyerek 81 vilayetimizin tamamına eserlerimizle mührümüzü vuruyoruz. 'Yaradılanı severiz Yaradan'dan ötürü' şiarıyla 83 milyonun tüm fertlerini kucaklıyor, bağrımıza basıyoruz çünkü biz gökkubbede baki kalan hoş sadaların en güzellerinin işte bu hizmetler, işte bu eserler olduğunu gayet iyi biliyoruz. Hiç uzağa gitmeye gerek yok, son 18 yılda Şırnak'a kazandırdıklarımız samimiyetimizin, gayretimizin en somut göstergesidir. 18 yılda Şırnak'ın katettiği mesafe bizim en büyük referansımızdır."

- "Şırnak'a 12,5 katrilyon lira tutarında yatırım gerçekleştirdik"

Erdoğan, bugüne kadar kamu yatırımlarıyla, özel sektör hizmetlerine verdikleri destekle daima Şırnak'ın yanında olduklarını vurgulayarak, eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, tarımdan ticarete kadar her alanda Türkiye ile birlikte Şırnak'ı da ileri bir noktaya taşıdıklarını ifade etti.

Şırnak için kurdukları tüm hayalleri tek tek gerçeğe dönüştürdüklerini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Başta terör örgütü olmak üzere kurduğumuz hayallerle aramıza kimsenin girmesine müsaade etmedik. Bahanelere sığınmadan, zorluklara aldırmadan Şırnak'ı tarihinin en büyük kalkınma hamlesiyle tanıştırdık. Son 18 yılda Şırnak'a eski rakamla toplam 12,5 katrilyon lira tutarında yatırım gerçekleştirdik. Eğitimde 3 bin 792 yeni derslik inşa ettik. Şırnak Üniversitesini şehrimize kazandırdık. Yükseköğrenim öğrencileri için 1019 kişi kapasiteli yurt binaları açtık. Sporda 3 gençlik merkezi ve Şırnak Şehir Stadyumu ile birlikte 10 tesisi hizmete sunduk."

Erdoğan, Cizre Gençlik Merkezi ve Cizre Stadyumuyla ilgili çalışmaların devam ettiğini, Şırnak Millet Bahçesi'nin yer seçiminin yapıldığını, en kısa sürede de yapımına başlanacağını söyledi. Erdoğan, şunları söyledi:

"Şırnaklı ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza toplam 3,6 katrilyon lira tutarında kaynak aktardık. Sağlık, hükümetlerimizin en başarılı olduğu alanların başında geliyor. Koronavirüs salgını döneminde Türkiye'nin bu alandaki gücü ve başarısı çok daha iyi anlaşılmıştır. Ülkemiz 18 yılda yaptığı sağlık yatırımlarının meyvesini sadece son 8 ayda kat be kat toplamıştır. Dünyanın gelişmiş ülkelerinin dahi hazırlıksız yakalandığı bu sağlık krizini biz alnımızın akıyla yürüttük. Sosyal güvenlik sistemimizin kapsayıcılığı sayesinde vatandaşlarımıza testen teşhis, tedavi ve ilaca kadar gereken her şeyi ücretsiz sunduk. Muhalefetin ve gözünü hırs bürümüş meslek odalarının sabotajlarına rağmen sağlık sistemimizin aksamasına izin vermedik. Diğer 80 vilayetimizle beraber son 18 yılda Şırnak'a da sağlık alanında çağ atlattık. Şehrimize 7'si hastaneden oluşan toplam 59 sağlık tesisi kazandırdık. Silopi Devlet Hastanemizin 50 yataklı ek binasıyla 40 yataklı Uludere Devlet Hastanemizin inşası sürüyor. Şehir hastanesi standartlarındaki 500 yataklı Şırnak Bölge Hastanesi'nin proje çalışması devam ediyor. TOKİ aracılığıyla Şırnak'ta bugüne kadar 11 bin 111 konut uygulaması başlattık, bu konutların hepsini tamamladık. Bölünmüş yol uzunluğunu 26 kilometreden devraldık, 165 kilometre ilaveyle toplamda 191 kilometreye çıkardık. Uludere yolunu, Cizre-Silopi yolunu ve şehir içindeki muhtelif yol çalışmalarımızı seneye tamamlıyoruz."

- "Havalimanımızın yolcu trafiği geçtiğimiz yıl 366 bini buldu"

Cizre-Şırnak yolu projesindeki Şehit Güvenlik Korucusu Dündar Page Tüneli ve Şehit Jandarma Yüzbaşı Mustafa Erdal Tüneli ile Cudi viyadüğünün bitirildiğini belirten Erdoğan, "Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanımızı şehrimize kazandırdık. Havalimanımızın yolcu trafiği geçtiğimiz yıl 366 bini buldu." dedi.

Erdoğan, Şırnak'ı bir lojistik merkezi yapmak için proje hazırlama ihalesine çıkılma çalışmaların sürdüğüne dikkat çekerek, "Salgın süreciyle birlikte kullanım potansiyeli artan internet ve haberleşme altyapısına ilişkin yatırımlarımız daha da ehemmiyet kazandı. Biz geldiğimizde şehrimizde hızlı internet kullanıcısı adeta yokken bugün 312 binin üzerinde hızlı internet abonesi bulunuyor. Fiberoptik kablo uzunluğu ise 2 bin 116 kilometreye çıktı." ifadelerini kullandı.

Enerji alanında şehri doğal gaz konforuyla tanıştırdıklarını belirten Erdoğan, "Şimdiye kadar 109 bin metre uzunluğunda hat döşeyerek 3 bin 500 konut ve iş yerine doğal gaz verdik. Şırnak ve Silopi barajlarını ilimize kazandırdık. Çetintepe, Uludere, Kavşaktepe, Musatepe ve Ballı barajlarının yapımları sürüyor. Tamamladığımız içmesuyu tesislerimizle Şırnak, Silopi, İdil ve Cizre'ye içme suyu temin ettik." bilgisini paylaştı.

Erdoğan, Cizre ve Silopi'de devam eden projelerle toplam 850 bin dekar zirai arazinin suyla buluşturulacağına işaret ederek, "Şırnaklı çiftçilerimize toplam 770 milyon lira tutarında tarımsal destek verdik." dedi.

- "Türkiye'de sandık ve demokrasi dışında hiçbir meşruiyet alanı yoktur"



Erdoğan, son 18 senede Türkiye'yi prangalarından, korkularından, iradesine vurulan zincirlerden kurtardıklarını belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Milletin iradesini ne demokrasi düşmanı vesayet odaklarına ne de FETÖ'den PKK'sına kadar eli kanlı katil sürülerine ezdirmedik. 18 yıllık mücadelenin sonunda şu gerçeği artık herkesin gördüğüne inanıyorum. Türkiye'de sandık ve demokrasi dışında hiçbir meşruiyet alanı yoktur. Milletten yetki almayan hiçbir gücün milletin iradesine el uzatmasına asla müsaade etmeyiz. Terörle, baskıyla aba altından sopa göstererek siyasetin dizayn edildiği günler tamamen eskide kalmıştır. Türkiye'nin geleceğinde terör örgütlerine yer olmadığı gibi darbe heveslisi yapılara da yer yoktur. Sırtını millet iradesi dışında güç odaklarına yaslayanlar, silahı hak arama aracı olarak görenler, dün olduğu gibi bugün de kaybetmeye mahkumdur. Şiddet yoluyla ülkemizin önünü kesme girişimleri nasıl başarısız olmuşsa yurt dışı patentli senaryolarla iktidara gelme planları da boşa çıkacaktır. Bunun için hepimizin birlik ve beraberlik içinde olması gerekiyor. Kardeşliğimizi yücelteceğiz, dayanışmamızı büyüteceğiz. Kimsenin aramıza nifak tohumları ekmesine müsaade etmeyeceğiz. Kardeşliğimize yönelik saldırılar karşısında birbirimize kenetlenerek fitne odaklarına gereken cevabı yine hep birlikte vereceğiz."



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tarih boyunca olduğu gibi Türk, Kürt, Arap, Gürcü, Boşnak, Roman, Laz, Arnavut vasfımızda tek millet olarak birbirimize sahip çıkacağız. Rengini ecdadımızın kanından alan tek bayrak altında geleceğe yürüyeceğiz. Her karışı için büyük bedeller ödediğimiz tek vatan üzerinde ameliyata asla izin vermeyeceğiz. Binlerce yıllık geleneğimizin son temsilcisi Türkiye Cumhuriyeti'nde vücut bulan tek devlet sınırlarımızda huzurla yaşayacağız." diye konuştu.



Erdoğan, eserlerin ve hizmetlerin Şırnak'a hayırlı olmasını diledi.

- Törenden notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından canlı bağlantıyla Cudi Tünelleri ve bölgede yapılan viyadüğün resmi açılışı gerçekleştirildi.

Toplu Açılış Töreni'ne, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan katıldı.



Erdoğan, tören bitiminde Şırnak Valiliğini ziyaret etti.

(Bitti)