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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Şırnak'ta açıklamalarda bulunuyor
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Şırnak'ta açıklamalarda bulunuyor

Yeniakit Publisher
2024-03-13 14:18:00 - 2024-03-13 14:31:05

Şırnak'ta vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Çoğu yalan yanlış haberlerle milletimizi karamsarlığa sürüklemek isteyenlerin amacı eleştirdiklerinin yerine daha iyisi koymak değildir. Bunların gayesi ülkeyi tekrar eski istikrarsızlık günlerine döndürmektir.' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şırnak'ta vatandaşlara hitap ediyor.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Sevgili Şırnaklılar, sizleri en kalbi duygularımla hürmetle muhabbetle selamlıyorum.

Bu şehri biz Allah için seviyoruz. Yaşadığı acıları ve sevinçleri türküleriyle destana dönüştüren Şırnak'ın bize olan muhabbetini biliyoruz.

Biz kendi evlerimizde oruçlarımızı tutarken, yakın uzak coğrafyamızda durum hiç iç açıcı değil. İftarını açacak bir lokma bulabilme umuduyla koşturmak zorunda kalan insanların Allah yardımcısı olsun.
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Çoğu yalan yanlış haberlerle milletimizi karamsarlığa sürüklemek isteyenlerin amacı eleştirdiklerinin yerine daha iyisi koymak değildir. Bunların gayesi ülkeyi tekrar eski istikrarsızlık günlerine döndürmektir.

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