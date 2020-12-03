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Aktüel Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şiddet gören kadını nasıl koruyorsak terör örgütü tarafından dağa kaçırılan kızlarımızı da korumak zorundayız."
Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şiddet gören kadını nasıl koruyorsak terör örgütü tarafından dağa kaçırılan kızlarımızı da korumak zorundayız."

Yeniakit Publisher
2020-12-03 14:24:06 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şiddet gören kadını nasıl koruyorsak terör örgütü tarafından dağa kaçırılan kızlarımızı da korumak zorundayız."
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