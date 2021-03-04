  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

12 Eylül, 28 Şubat ve 15 Temmuz’dan daha da vahim! Dilipak sorunun adını ‘milli felaket' koydu

İşte hikayesi! Kılıçdaroğlu'nun başını örttüğü tek kadın o

Birleşik Arap Emirlikleri'ni şoke eden saldırı: Ölü ve yaralılar var

Boğaziçi'ndeki eylemciler bu görüntüleri izlesin

Yunan spikerden bomba açıklama: Türkiye'de siyasi bir değişim yaşanmazsa...

ABD’den son dakika kodlu açıklama! ‘Yunanistan için hazırız’

Türk oyuncak firmasında eşcinsel rezalet: Artık bebeklerimizi de hedef alıyorlar

BAE destekli güce bağlı üst düzey isimler hedef alındı! Konvoy geçerken saldırdılar

Terörist İsrail’e ‘savaş suçu’ soruşturması ABD’den tepki çeken açıklama!

Kadirov'dan Putin'in uykularını kaçıracak açıklama: 250 bin dolar karşılığında söylerim
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit Korgeneral Osman Erbaş'ın oğlu ile görüştü
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit Korgeneral Osman Erbaş'ın oğlu ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bitlis'in Tatvan ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu meydana gelen kazada şehit olan Korgeneral Osman Erbaş'ın oğlu Yiğitalp Erbaş ile telefonda görüşerek, taziyelerini iletti.

Yeniakit Publisher
2021-03-04 21:30:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit Korgeneral Osman Erbaş'ın oğlu ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Korgeneral Osman Erbaş'ın oğlu Yiğitalp Erbaş ile telefonda görüşerek, taziyelerini iletti.

Şehit komutanın ailesine taziye mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Erdoğan, görüşmede, ülkeye ve millete önemli hizmetlerde bulunan Korgeneral Osman Erbaş'ın elim bir kazada hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duyduğunu ifade ederek, şehit komutana Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilediği belirtildi.

Bitlis'te askeri helikopterin düştüğü bölgeden ilk görüntüler!
Bitlis'te askeri helikopterin düştüğü bölgeden ilk görüntüler!

Gündem

Bitlis'te askeri helikopterin düştüğü bölgeden ilk görüntüler!

Kazada Korgeneral Osman Erbaş şehit oldu
Kazada Korgeneral Osman Erbaş şehit oldu

Gündem

Kazada Korgeneral Osman Erbaş şehit oldu

Fuat Oktay'dan şehitlerimiz için taziye
Fuat Oktay'dan şehitlerimiz için taziye

Gündem

Fuat Oktay'dan şehitlerimiz için taziye

Korgeneral Osman Erbaş FETÖ'cülere böyle tepki göstermişti
Korgeneral Osman Erbaş FETÖ'cülere böyle tepki göstermişti

Gündem

Korgeneral Osman Erbaş FETÖ'cülere böyle tepki göstermişti

Acı haber geldi! Şehit sayısı 11'e yükseldi
Acı haber geldi! Şehit sayısı 11'e yükseldi

Gündem

Acı haber geldi! Şehit sayısı 11'e yükseldi

NATO'dan Türkiye'ye taziye mesajı
NATO'dan Türkiye'ye taziye mesajı

Gündem

NATO'dan Türkiye'ye taziye mesajı

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Prens bin Selman ve Meghan Markle iddiası gündeme bomba gibi düştü!
Gündem

Prens bin Selman ve Meghan Markle iddiası gündeme bomba gibi düştü!

İngiliz Kraliyet ailesinin üst düzey görevlerinden ayrılan Sussex Dükü Prens Harry'nin eşi Meghan Markle'ın taktığı küpelerin, Suudi gazetec..
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bize meydan okumalarına rağmen...
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bize meydan okumalarına rağmen...

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 14. Liderler Zirvesi’nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Çalışmalarımızı meydan okumalarına rağmen..
Yunan spikerden bomba açıklama: Türkiye'de siyasi bir değişim yaşanmazsa...
Gündem

Yunan spikerden bomba açıklama: Türkiye'de siyasi bir değişim yaşanmazsa...

Yunan Spiker İoannis Theodoratos, "Türkiye'de siyasi bir değişim yaşanmazsa önümüzdeki 10-20 yıl içinde büyük bir güç olur" dedi...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay