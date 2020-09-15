  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit Kızılay personeli Mehmet Akif Kıdıman'ın ailesine taziyelerini iletti
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit Kızılay personeli Mehmet Akif Kıdıman'ın ailesine taziyelerini iletti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye’de şehit olan Kızılay personeli Mehmet Akif Kıdıman'ın ailesine taziyelerini sundu.

Yeniakit Publisher
2020-09-15 15:47:00 - 2020-09-15 15:48:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit Kızılay personeli Mehmet Akif Kıdıman'ın ailesine taziyelerini iletti

Suriye’de görevli Kızılay ekibinin bulunduğu araca seyir halindeyken silahlı saldırı düzenlenmiş, hain saldırıda 40 yaşındaki Kızılay personeli Mehmet Arif Kıdıman şehit olurken iki personel de çeşitli yerlerinden yaralandı.

Olay, dün sabah saatlerinde Çobanbey-El Bab yolunda yaşandı.

El Bab kentine gitmek üzere yola çıkan Kızılay ekibinin bulunduğu araç, plakası olmayan iki araç içerisindeki yüzleri kamuflajlı teröristler tarafından çapraz ateş altına alındı.

Kızılay’ın El Bab Sevgi Mağazası’nda görevli olan Mehmet Arif Kıdıman kalleş saldırı da şehit düştü.

Şehit Kıdıman memleketi Düzce'de düzenlenen törenle defnedildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin El Bab kentinde Türk Kızılay aracına düzenlenen hain saldırıda şehit düşen Kızılay personeli Mehmet Akif Kıdıman'ın ailesine başsağlığı dileyerek taziyelerini iletti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Canan Kaftancıoğlu’ndan Melih Gökçek’e hakaret! “Y….K”
Siyaset

Canan Kaftancıoğlu’ndan Melih Gökçek’e hakaret! “Y….K”

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu twitter üzerinden Ankara Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı İbrahim Melih Gök..
Alman gazetesi manşetine böyle taşıdı: Erdoğan'ın siyaseti kıyafet seçiminden çok daha güçlü
Gündem

Alman gazetesi manşetine böyle taşıdı: Erdoğan'ın siyaseti kıyafet seçiminden çok daha güçlü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekose desenli ceketleri Alman Die Welt gazetesine konu oldu. Gazetede yayımlanan yazıda Erdoğan'ın siy..
Almanya'dan Putin'e kötü haber
Dünya

Almanya'dan Putin'e kötü haber

Almanya'da zehirlendiği iddia edilen Rus muhalif Aleksey Navalni'nin tedaviye olumlu cevap verdiği ve ayağa kalktığı açıklandı.
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı