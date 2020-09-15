Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit Kızılay personeli Mehmet Akif Kıdıman'ın ailesine taziyelerini iletti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye’de şehit olan Kızılay personeli Mehmet Akif Kıdıman'ın ailesine taziyelerini sundu.
Suriye’de görevli Kızılay ekibinin bulunduğu araca seyir halindeyken silahlı saldırı düzenlenmiş, hain saldırıda 40 yaşındaki Kızılay personeli Mehmet Arif Kıdıman şehit olurken iki personel de çeşitli yerlerinden yaralandı.
Olay, dün sabah saatlerinde Çobanbey-El Bab yolunda yaşandı.
El Bab kentine gitmek üzere yola çıkan Kızılay ekibinin bulunduğu araç, plakası olmayan iki araç içerisindeki yüzleri kamuflajlı teröristler tarafından çapraz ateş altına alındı.
Kızılay’ın El Bab Sevgi Mağazası’nda görevli olan Mehmet Arif Kıdıman kalleş saldırı da şehit düştü.
Şehit Kıdıman memleketi Düzce'de düzenlenen törenle defnedildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin El Bab kentinde Türk Kızılay aracına düzenlenen hain saldırıda şehit düşen Kızılay personeli Mehmet Akif Kıdıman'ın ailesine başsağlığı dileyerek taziyelerini iletti.