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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimden zaferle çıktı! Muharrem İnce'den muhalefete önemli çağrı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimden zaferle çıktı! Muharrem İnce'den muhalefete önemli çağrı

Yeniakit Publisher
2023-05-28 23:55:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimden zaferle çıktı! Muharrem İnce'den muhalefete önemli çağrı

Türkiye seçimini yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikinci tur seçimlerinden zaferle çıktı.

Sonuçların ardından adaylıktan kumpasla el çektirilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den de dikkat çeken bir açıklama geldi.

Muhalefete çağrı yaptı

İnce, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemize yakışan bir olgunlukla barış içinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ülkemize ve milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim. Kesin olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanlığı makamına yeniden seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik eder, memleketin dağ gibi birikmiş sorunlarını çözmesinde kolaylıklar dilerim.

Seçim sonuçlarına ilişkin detaylı değerlendirmeleri önümüzdeki günlerde yapacağım. Şimdilik bütün muhalefeti nerede yanlış yapıyoruz diye kafa yormaya davet ediyorum."


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