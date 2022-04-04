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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sauli Niinistö ile görüştü
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sauli Niinistö ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiyalı mevkişdaşını Sauli Niinistö ile telefonda görüştü. Erdoğan, Türkiye-Finlandiya ilişkileri ve bölgesel konuların ele alındığı görüşmede, Türkiye'ye yönelik askeri malzeme ihracının önündeki engellerin kaldırılmasını beklediklerini dile getirdi.

Yeniakit Publisher
2022-04-04 17:05:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sauli Niinistö ile görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Finlandiya ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye-Finlandiya Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi'nin ilk toplantısının haziran ayında Ankara'da gerçekleştirilecek olmasının memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

İçinde bulunulan dönemde savunma sanayii alanında iş birliğinin öneminin arttığına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye yönelik askeri malzeme ihracının önündeki engellerin kaldırılmasını beklediklerini dile getirdi.

Rusya-Ukrayna savaşına dair de değerlendirmelerde bulunulan görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, ateşkes sağlanması ve insani koridorların açılması yönündeki girişimlerini sürdürdüklerini belirtti.

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