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Gündem Aday tanıtımı için Şanlıurfa'ya giden Erdoğan'a büyük sürpriz! Coşkulu kalabalığa hitap etti
Gündem

Aday tanıtımı için Şanlıurfa'ya giden Erdoğan'a büyük sürpriz! Coşkulu kalabalığa hitap etti

Yeniakit Publisher
2024-02-07 14:19:00 - 2024-02-07 14:32:46

AK Parti'nin Şanlıurfa'daki ilçe belediye başkanlarını tanıtacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kentte büyük bir sürprizle karşılaştı. Tanıtımın yapılacağı salona sığmayan coşkulu Şanlıurfalıları gören Erdoğan burada vatandaşlara hitap etti.

AK Parti'nin Şanlıurfa'daki ilçe belediye başkanlarını tanıtacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kendini karşılayan coşkulu kalabalığa hitap etti.

Erdoğan'ın açıklamalarından derlenenler:

31 Mart şimdiden Şanlıurfa'ya hayırlı olsun. Şanlıurfa şanlı bir geçiş yapacak. Bütün oyunları bozmaya var mıyız? Birliğimizi, beraberliğimizi devam ettirmeye var mıyız?

Merkez yönetim olarak yerel yönetim ile el ele vererek emin adımlarla yürüyeceğiz. Biz oyunları bozmaya devam ediyor muyuz? Bugün adayları açıklayacağız. Daha sonra mitingimizi yapmaya geleceğiz. Biz söz verdik mi yaparız. Konutları teslim ettik, burada da inşaatlar devam ediyor.
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