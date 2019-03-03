Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun’da Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçim mitingi için Samsun’a geldi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçim mitingi için Samsun’a geldi.

Ordu mitinginin ardından helikopterle Samsun’a hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 16.30’da İlkadım Atletizm Sahasına indi. Cumhurbaşkanlığına ait otobüse binen Erdoğan, mitingin yapılacağı Cumhuriyet Meydanı’na hareket etti.

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