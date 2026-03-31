Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyonları kabul etti: Rıza Kayaalp’ten rekor sözü!

Erdoğan’ın Dolmabahçe’deki makamında gerçekleşen kabule; Akgül’ün yanı sıra Dünya Şampiyonumuz Rıza Kayaalp, ünlü futbolcu, AK Parti MKYK Üyesi Mesut Özil ile İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve eski milletvekili İrfan Gündüz katıldı. Yaklaşık bir saat süren görüşmede güreş sporunun tüm eksikleri ve projeleriyle yakından ilgilenen Cumhurbaşkanı Erdoğan; Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak’ın destekleriyle projesi başlatılan ve Sakarya Karasu’da Güreş Federasyonu’na tahsisi edilen 44 bin metrekare arazi üzerine kurulacak 200 kişilik modern kamp eğitim merkezinin temellerinin bir an önce atılması ve bitirilmesi için talimatlarını yineledi.

RIZA KAYAALP’TEN REKOR SÖZÜ

Şampiyon güreşçimiz Rıza Kayaalp ile yakından ilgilenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayaalp’ten altın madalya ve yeni bir rekor beklediğini dile getirdi. Rıza Kayaalp ise 13. kez Avrupa Şampiyonu olup Alexander Karelin’in rekorunu kıracağının sözünü verdi. Kayaalp, “Federasyon Başkanımız Taha kardeşime çok teşekkür ediyorum. Gecesini gündüzüne katıp çalışmasına rağmen, bir de antrenmanlara gelip bana partnerlik yapıyor, antrenman veriyor; Allah razı olsun” diyerek Akgül’e teşekkür etti.

“YÜZYILIN PROJESİNİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ”

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Federasyon Başkanı Taha Akgül, “Sayın Cumhurbaşkanımızın, merkezin özellikle lokasyon açısından uluslararası kamplara uygunluğunu dile getirmesi ve projeye duyduğu istek, camiamızda büyük bir mutluluk yarattı” dedi. Taha Akgül; “Sayın Cumhurbaşkanımıza nazik kabulleri için çok teşekkür ediyorum. Güreşin bütün problemleriyle yakından ilgileniyor. Samimiyetiyle bir saat boyunca bizimle yakından ilgilendi. Sakarya’da projesine hazırlandığımız tesis için de talimatlarını yineledi. Özellikle kendisinin üstüne basa basa bir an önce bitirilmesini istemesi bizi daha fazla heyecanlandırdı. Kendisine bizlere verdikleri tüm destekleri için teşekkür ediyoruz. Allah ondan razı olsun. Tüm dünya ile uğraşırken bir de bizimle ilgileniyor. Yüzyılın projesini Sayın Cumhurbaşkanımız ve Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak’ın destekleriyle hayata geçireceğiz inşallah” ifadelerine yer verdi.