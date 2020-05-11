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Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgın sonrası siyasi ve ekonomik bakımdan yeniden şekillenecek küresel sistemde ülkemizi daha avantajlı bir konuma getirmeyi hedefliyoruz."

Yeniakit Publisher
2020-05-11 19:24:54 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgın sonrası siyasi ve ekonomik bakımdan yeniden şekillenecek küresel sistemde ülkemizi daha avantajlı bir konuma getirmeyi hedefliyoruz."
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