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Aktüel Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sadece 2020 yılında çiftçimize verdiğimiz destek tutarı 22 milyar liradır."
Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sadece 2020 yılında çiftçimize verdiğimiz destek tutarı 22 milyar liradır."

Yeniakit Publisher
2020-12-28 18:21:58 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sadece 2020 yılında çiftçimize verdiğimiz destek tutarı 22 milyar liradır."
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