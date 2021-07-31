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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Putin ile görüştü
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rus mevkidaşı Vladimir Putin'le telefonda görüştü. Erdoğan, Putin'e Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesine destek için Rusya'nın 5 yangın söndürme uçağı ve 3 helikopter daha tahsis etmesi dolayısıyla teşekkür etti.

Yeniakit Publisher
2021-07-31 13:49:00 - 2021-07-31 13:48:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le telefonda görüştü.

Erdoğan, Putin'e Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesine destek için Rusya'nın 5 yangın söndürme uçağı ve 3 helikopter daha tahsis etmesi dolayısıyla teşekkür etti.

Rusya Devlet Başkanı Putin de orman yangınları nedeniyle Türkiye'ye "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

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