Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleşen telefon görüşmesine ilişkin şu bilgiler paylaşıldı: "İki lider, ikili meselelerin yanı sıra Libya’da yaşanan güncel gelişmeleri değerlendirmişlerdir. Ülkemizin, Libya’nın huzur ve istikrarına desteği yeniden teyit edilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Putin, Suriye krizinin çözümü için Astana Süreci kapsamında yakın işbirliğinin sürdürülmesi hususunda mutabık kalmışlardır."

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