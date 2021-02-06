Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rekor üstüne rekor kırıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'daki Tohma Köprüsü'nün açılış törenine canlı bağlantıyla katılıyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Eski haliyle ihtiyaca cevap veremeyen köprü nedeniyle 517 metrelik köprüyü şehrimize kazandırdık. Bölgede ticaretin ve turizm gelişmesine katkı sağlayacağına inanıyorum. Bu eserde emeği geçenleri tebrik ediyorum.

Türkiye kalkınma mücadelesindeki gecikmişliğin bedelini geri kalmışlık, fakirlik olarak ödemiştir. Cumhuriyetin ilk yıllarındaki kalkınma daha sonra akamete uğramıştır. Sanayi hamleleri birer birer kesilmiştir. Menderes'in başlattığı kalkınma harekatı darbe ile kesilmiştir. Özal yeni bir kalkınma başlatmıştır. Bu kalkınma ile ülkemiz siyasi kaosa sokularak yarım bırakılmıştır. Şehirlerimizin tamamını kısa sürede adeta şantiyeye çevirdik. 18 yılda Türkiye'nin çehresini değiştirdik. Hedeflerimizi sürekli büyüttük. Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmek için daha büyük projeler yöneldik.

Rekor üstüne rekor kırıyoruz

Türkiye salgın sürecinden en az kayıpla çıkması ve hedef büyütmesinde böyle bir plan vardır. G20 ülkeleri arasında 2020'yi pozitif büyümeyle kapatacak iki ülkeden biri Türkiye'dir. Sanayi üretimimiz rekor üstüne rekor kırıyor. Yeni üretim alanlarını özellikle genişletiyoruz. Ulaşımdan sulamaya kadar tüm alanlardaki yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz.

Aksaklıkların telafisini sağlıyoruz

İnşaası süren yatırımlarımızı yakından izliyor, aksaklıkların eksikliklerin telafisini sağlıyoruz.

Biz bunları yaparken birileri ne diyor? Milletin karşısına çıkıp "İktidara gelirsek tüm projeleri durduracağız" diyorlar. Gezi olaylarında da karşımıza çıkıp tüm büyük projelerin durdurulması istenmişti. Ülkemize yönelik sinsi hesaplar içinde olan uluslararası spekülatörlerden terör örgütlerinden benzer gayeler çıktığını gördük. Türkiye'nin büyümesini ve güçlenmesini istemeyen kim varsa bu projelere saldırdı.

Hastalıklı zihniyet

Ülkenin iktidarına talip olanların nasıl bir ruh halini yansıttığını işin erbabına bırakıyoruz. Bu zihniyet eline fırsat geçse bu köprüyü durduracaktı. Büyük Marmara Yolu ağımızın en önemli noktası olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün inşası hızla devam ediyor. Yusufeli Barajı'nın beton işleri bitmek üzere. Yüzlerce binlerce proje varken işleri oldukça zor demektir. Karşımızda işte böyle hastalıklı bir zihniyet var. Ülkemizin geri kalmışlığının sebebi bu zihniyetin eline kalmış olmasıdır. Şimdi gözünü uzaya diken, yüksek teknolojiye diken bir Türkiye var.

Milletimiz kazanımlarına gözünü dikenlere fırsat vermemiştir

Ticaretimiz salgına rağmen sınırlı alanlar dışında işleyişini sürdürdü. Bu örnekleri aziz milletim savunma sanayimizden ihracatımıza kadar her alana teşmil etmek mümkündür. Milletimiz kazanımlarına gözünü dikenlere fırsat vermemiştir. Büyük ve güçlü Türkiye'nin önünde durabilecek bir güç tanımıyoruz.

Tohma Köprüsü

517,5 metre uzunluğundaki yeni Tohma Köprüsü'nün açılışı gerçekleştirildi.

Mevcut Tohma (Şehit Gaffari Güneş) Köprüsü'ne bitişik inşa edilen yeni köprü, konvansiyonel betonarme kazıklı altyapı sistemi ve çelik ikiz I kirişli köprü tipinde projelendirildi.

Köprünün yapımında kullanılan toplam 2 bin 700 ton ağırlığındaki çelik kirişler 3 metre yüksekliğinde, 16 metre genişliğinde imal edildi ve dünya çapında birçok uygulaması bulunan "itme sürme yöntemi" ile köprü ekseni boyunca itilerek yerleştirildi.

Projeyle Malatya-Hekimhan-Sivas Hattı'nda kuzey-güney aksında bölünmüş yol bütünlüğünün sağlanması amaçlandı.

Köprünün inşa edilmesi ve bölünmüş yol çalışmalarının tamamlanmasıyla mevcut Devlet Yolu'nun ulaşım standardı yükseltilirken, Malatya'nın ulaşım ihtiyaçlarına cevap veren, konforlu ve güvenli seyahat imkanı tesis edilerek trafik kazalarının önüne geçildi.