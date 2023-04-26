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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan programlarını iptal etti
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan programlarını iptal etti

Yeniakit Publisher
2023-04-26 12:00:00 - 2023-04-26 12:00:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan programlarını iptal etti

Katıldığı canlı yayında rahatsızlık geçiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan programlarını iptal etti. Erdoğan, "Bugün doktorlarımızın tavsiyesiyle evde istirahat edeceğim" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün akşam katıldığı canlı yayında rahatsızlık geçirdi.

Bunun üzerine program yarıda kesildi. Sağlık durumu merak edilen Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla programlarını iptal ettiğini duyurdu.

"Bugün doktorlarımızın tavsiyesiyle evde istirahat edeceğim" ifadelerini kullanan Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde:

Yoğun mesaim sebebiyle yayın esnasında geçirdiğim küçük rahatsızlıktan ötürü geçmiş olsun dileklerini ileten, dualarını eksik etmeyen necip milletimin her bir ferdine, her bir kardeşime çok çok teşekkür ediyorum.

Bugün doktorlarımızın tavsiyesiyle evde istirahat edeceğim. Kırıkkaleli, Yozgatlı ve Sivaslı kardeşlerimle ne yazık ki bugün bir araya gelemeyeceğiz. Hepsinden haklarını helal etmelerini rica ediyorum.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bizi temsilen Kırıkkale, Yozgat ve Sivas programlarına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay iştirak edecektir.

Allah’ın izniyle yarından itibaren programımıza devam edeceğiz. Aziz milletimizi Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaştırmak için çalışmayı sürdüreceğiz.

Bu vesileyle tüm vatandaşlarıma sağlık, huzur ve afiyet diliyorum.

 

 

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