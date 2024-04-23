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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan: PKK artık gündemden çıkarılmalı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: PKK artık gündemden çıkarılmalı

Yeniakit Publisher
2024-04-23 00:50:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan: PKK artık gündemden çıkarılmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı ve Neçirvan Barzani ve IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile görüştü. Erbil'deki görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütü PKK meselesinin artık gündemden çıkartılmasının vaktinin geldiğini, Türkiye'nin terörle mücadelede ortaya konan birlikteliğe önem verdiğini ve bunu ileri seviyeye taşıma kararlılığının bulunduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ve beraberlerindeki heyetle Erbil'de görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede terör örgütü PKK meselesinin artık gündemden çıkartılmasının vaktinin geldiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, bölgesel ve küresel meseleler ile terörle mücadele konuları ele alındı.

"PKK MESELESİ ARTIK GÜNDEMDEN ÇIKARILMALI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Irak'ın her geçen gün şiddetten uzaklaştığını görmenin memnuniyet verici olduğunu, PKK meselesinin artık gündemden çıkartılmasının vaktinin geldiğini, Türkiye'nin terörle mücadelede ortaya konan birlikteliğe önem verdiğini ve bunu ileri seviyeye taşıma kararlılığının bulunduğunu ifade etti.

KALKINMA YOLU PROJESİ
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak ile çok kapsamlı hukuki metinler imzalandığını ve bu iş birliği perspektifinin IKBY bölgesini de kapsadığını, Bağdat'ta imzalanan mutabakat zaptı ile dünyaya ilan edilen Kalkınma Yolu'nun bütün Irak'ın refah ve huzuruna hizmet edeceğini, Bağdat ve Erbil yönetimlerinin üçüncü tarafların müdahalesine imkan vermeden sağlıklı bir diyalog ve çalışma ilişkisi tesis etmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin IKBY ile ticari ilişkileri ilerletme isteğini ortaya koyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ovaköy-Fişhabur Hudut Kapısı'nın en kısa sürede açılması, Derecik-Zeti Hudut Kapısı'ndan araç geçişinin başlatılmasının önemli olduğunu belirtti. Erdoğan, bölgedeki Türkmenlerin siyasi temsil başta olmak üzere haklarının ve çıkarlarının gözetileceğine inandığını da ifade etti.

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