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Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan, pandemi hastanelerinde incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe, Yeşilköy ve Hadımköy’de yapılan pandemi hastanelerinde incelemelerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 16:21:06 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, pandemi hastanelerinde incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe, Yeşilköy ve Hadımköy’de yapılan pandemi hastanelerinde incelemelerde bulundu. Erdoğan’a incelemeleri sırasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da eşlik etti.


Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 14.00 sıralarında Huber Köşkü’nde helikopterle Sancaktepe’de bulunan pandemi hastanesine geldi. Erdoğan’a Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti. Hastanede incelemelerde bulunan Erdoğan, işçilerle de selamlaştı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Atatürk Havalimanı arazisine yapılan Yeşilköy Pandemi Hastanesi’ne gitmek üzere helikopterine bindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı’na geçerken "Demokrasi ve Özgürlükler Adası" olarak yeniden düzenlenen Yassıada’daki çalışmaları da havadan inceledi. Atatürk Havalimanı’na helikopterle gelen Erdoğan burada incelemelerde bulundu. İşçilere hitap ederek kısa bir konuşma yapan Erdoğan, daha sonra yine helikopterle Hadımköy’deki restore edilen pandemi hastanesine geçti. Erdoğan’ın Hadımköy’deki incelemeleri sürüyor.

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