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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'da
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'da

Yeniakit Publisher
2023-11-08 15:41:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16'ncı Zirvesi'ne katılmak üzere Özbekistan'a geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan’a geldi. Cumhurbaşkanlığı’na ait özel uçak “TUR” ile başkent Taşkent’teki havalimanına inen Erdoğan, Türk ve Özbekistanlı yetkililer tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Özbekistan ziyaretinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım eşlik ediyor.

Erdoğan'ın programı

Erdoğan, yarın Taşkent'te düzenlenecek Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 16. Zirvesi’ne katılacak, zirve oturumuna hitap edecek. Zirvede teşkilatın etkinliğinin artırılması ile üye ülkeler arasında ticaret, ulaştırma ağları ve bağlantının geliştirilmesi gibi konularda fikir alışverişinde bulunulacak.

Erdoğan ayrıca zirve kapsamında katılımcı liderler ile ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

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