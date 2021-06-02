Cumhurbaşkanı Erdoğan operasyon sinyalini verdi! BM yapmazsa biz yaparız

TRT 1 canlı yayınında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörle mücadeleye ilişkin yaptığı açıklamada önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:

Kandil bataklığını bir daha asla terörün mikrobunu yaymayacağı şekilde kurutmakta kararlı olan bir Türkiye gerçeğini bunlar görecekler, bilecekler.

Bu akşam ilk defa söyleyeceğim, Mahmur meselesini de en az Kandil kadar artık önemsiyoruz. Mahmur, Kandil'in adeta kuluçka yuvasıdır. Şehir merkezinde palazlanıyor. Bunun üzerine gitmeyecek olursak bu kuluçka yuvası sürekli üretmeye devam edecek.

Orayı BM temizleyecek. Temizlemezse BM üyesi olarak biz temizleriz.