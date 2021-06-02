  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Hamas, Mavi Marmara saldırısını savaş suçu olarak nitelendirdi
Bilim adamlarının tavsiyeleriyle zeka geliştiren yöntemler
Dünyada bir ilk! Bu havuzda yüzenler sürekli aşağıya bakabiliyorlar
DSÖ’nün ‘yeniden kontrol edilsin’ dediği o ülkede işte son durum!
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan operasyon sinyalini verdi! BM yapmazsa biz yaparız
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan operasyon sinyalini verdi! BM yapmazsa biz yaparız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörle mücadeleye ilişkin yaptığı açıklamada, Kuzey Irak'taki Mahmur Kampı'nın BM tarafından temizlenmemesi halinde Türkiye'nin temizleyeceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-06-02 04:47:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan operasyon sinyalini verdi! BM yapmazsa biz yaparız

TRT 1 canlı yayınında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörle mücadeleye ilişkin yaptığı açıklamada önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:

Kandil bataklığını bir daha asla terörün mikrobunu yaymayacağı şekilde kurutmakta kararlı olan bir Türkiye gerçeğini bunlar görecekler, bilecekler.

Bu akşam ilk defa söyleyeceğim, Mahmur meselesini de en az Kandil kadar artık önemsiyoruz. Mahmur, Kandil'in adeta kuluçka yuvasıdır. Şehir merkezinde palazlanıyor. Bunun üzerine gitmeyecek olursak bu kuluçka yuvası sürekli üretmeye devam edecek.

Orayı BM temizleyecek. Temizlemezse BM üyesi olarak biz temizleriz.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay