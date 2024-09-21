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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Türkiye ile KKTC arasında yeni dönem
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Türkiye ile KKTC arasında yeni dönem

Yeniakit Publisher
2024-09-21 09:40:00 - 2024-09-21 09:49:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Türkiye ile KKTC arasında yeni dönem

Türkiye'nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile yaptığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı.

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İş Birliğine Dair Anlaşma" 20 Aralık 2022'de Ankara'da imzalanmıştı.

Resmi Gazete'de yayımlanan anlaşmaya göre taraflar eşitlik, karşılıklılık ilkelerine dayalı olarak, karşılıklı fayda temelinde ve karşılıklı mutabakat ile sağlık alanında işbirliğini geliştirme ve güçlendirme hususlarında anlaştı.

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