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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan o yılları anlattı: Babam iyi ki önümü kesti!
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan o yılları anlattı: Babam iyi ki önümü kesti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de engelli vatandaşlarla buluştuğu etkinlikte futbol oynadığı yılları anlattı. Erdoğan, kendisine iyi bir transfer teklifi geldiğini ancak babasının izin vermemesi üzerine futbolu bırakarak siyasete atıldığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-11-29 00:07:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan o yılları anlattı: Babam iyi ki önümü kesti!

İzmir'de engelli vatandaşlarla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine yöneltilen bir soru üzerine futbol oynadığı yılları anlattı. Erdoğan, babasının isteği üzerine futbolu bıraktığını ve siyasete atıldığını söyledi.

"Engelleri Birlikte Aştık İzmir Buluşması" programında engelli vatandaşlarla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, engelli vatandaşların sorunlarını dinledi, sorularına cevap verdi ve onlarla birlikte türkü söyledi.

Futbol oynadığı yılları anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli sporcu Nesim Turan'ın, "Spor aşkınız nereden geliyor?" şeklindeki sorusuna şu ifadelerle cevap verdi:

"14 yaşında mahallede futbola başladım. O zaman imam hatipte okuyordum. Amatör kümede aynı zamanda futbola devam ettim. İstanbul'da Camialtı Spor Kulübü vardı, orada oynadım. Daha sonra okul bitince oradan İETT'ye transfer oldum.

'Babam Allah rahmet etsin iyi ki önümü kesti'

 

Amatör kümede bu ara tabii profesyonel teklif filan geldi ama Babam Allah rahmet etsin iyi ki önümü kesti. 'Ben seni okuman için yetiştiriyorum, sen profesyonel futbola devam etmeyeceksin' dedi. İyi de bir transfer teklifi gelmiş ama babama saygım çok çok ileriydi. Babam da hafife almazdı işi, tam böyle asker. Babam öyle dedikten sonra bizim farklı şey yapmamız mümkün değildi ve futbolu babamın dediği şekilde amatör kümede devam ettirerek bitirdik, hayırlı da oldu."

'Ülkemizin dört yanına hizmetler yaptık, yapıyoruz, yapacağımız çok şey var'

Futbolu bıraktıktan sonra siyasete ağırlık verdiğini belirten Erdoğan, "Siyasete o gün bugündür devam ettik. Malum İstanbul'a belediye başkanı olduk, ondan sonra başbakanlık, cumhurbaşkanlığı millete hizmet yolunda devam ediyoruz. Hamdolsun güzel bir ekibimiz var. Bu güzel ekiple Türkiye'nin dört bir yanına hizmetlerimizi sürdürüyoruz.

Hizmetimizin gitmediği yer yok. Ülkemizin dört yanına hizmetler yaptık, yapıyoruz, yapacağımız çok şey var. Bundan çok çok mutluyuz, sizlerle mutluyuz. Sağ olsun Mehmet gibi bir kardeşimiz Gençlik ve Spor'da sizlerle ilgileniyor. Daha önce Osman kardeşimiz, Çağatay kardeşimiz onlar da Gençlik ve Spor'da bu işlere önem verdiler. Tabii bu aşk işidir. Neşet Ertaş ne diyor; aşkınan koşan yorulmaz." ifadelerini kullandı.

 

 

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