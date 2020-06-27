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Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan o projeyi yerinde inceledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapımı devam eden Çamlıca Kulesi'nde incelemelerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-06-27 19:21:00 - 2020-06-27 20:51:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan o projeyi yerinde inceledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı devam eden Çamlıca Kulesi'nde incelemelerde bulundu.

Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan Vahdettin Köşkü'ne geçerek, Tekirdağ'da düzenlenen ''Ergene Çevre Koruma Projesi, Derin Deşarj Hattı B Tüneli Işık Göründü Merasimi''ne canlı bağlantıyla katıldı.

Erdoğan daha sonra Vahdettin Köşkü'nden ayrılarak yapımı devam eden Çamlıca Kulesi'nde incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.

Erdoğan'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da eşlik etti.

Erdoğan incelemelerinin ardından parktaki vatandaşlarla çay içti. Erdoğan, vatandaşlarla bir süre sohbet edip çay içtikten sonra parktan ayrılarak Kısıklı'daki konutuna geçti.

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