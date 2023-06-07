Cumhurbaşkanı Erdoğan, Numan Kurtulmuş’u tebrik etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı seçilen Numan Kurtulmuş’u tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı seçilen AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş’u telefonla arayarak tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Numan Kurtulmuş’un TBMM Başkanı seçilmesini kutlayarak, yeni yasama döneminin hayırlı olması ve başarılı geçmesi temennisinde bulundu.
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