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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, Numan Kurtulmuş’u tebrik etti
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Numan Kurtulmuş’u tebrik etti

Yeniakit Publisher
2023-06-07 20:33:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Numan Kurtulmuş’u tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı seçilen Numan Kurtulmuş’u tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı seçilen AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş’u telefonla arayarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Numan Kurtulmuş’un TBMM Başkanı seçilmesini kutlayarak, yeni yasama döneminin hayırlı olması ve başarılı geçmesi temennisinde bulundu.

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