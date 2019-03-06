Cumhurbaşkanı Erdoğan Nevşehir’e gidiyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 31 Mart Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimleri öncesinde Nevşehir’de miting düzenleyecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 31 Mart Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimleri öncesinde Nevşehir’de miting düzenleyecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 12 Mart Salı günü Nevşehir’de miting düzenleyecek. 12 Mart Salı günü saat 16.00’da başlayacak olan mitingde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nevşehirlilere hitap edecekken Nevşehir Belediye Başkan adayı Rasim Arı için destek isteyecek.

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