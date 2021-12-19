Cumhurbaşkanı Erdoğan net konuştu: Enflasyon en kısa sürede düşecek!

Göreve geldikleri dönemde enflasyonu düşürmeyi başardıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısa süre içerisinde enflasyonu yeniden düşüreceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Türkiye-Afrika Zirvesi kapsamında Türkiye’de eğitim gören Afrikalı gençlerle buluştu. Erdoğan, selamlama konuşmasının ardından Afrikalı gençleri dinleyerek sorularını yanıtladı.

Türkiye’de eğitim gören Mali Cumhuriyeti vatandaşı bir genç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Türkiye’nin ekonomik mücadelesi ile ilgili soru yöneltti.

Asgari ücrette son 50 yılın en yüksek artışı

Soruyu yanıtlayan Erdoğan, “Gerçekten ekonomik kurtuluş savaşı mücadelemizi başarılı bir şekilde sürdürüyoruz. Biz asgari ücret açıklaması yaptık. Bu asgari ücret açıklaması son 50 yılın en önemli artışının, yüzde 50 gibi bir artışın olduğu bir açıklamadır. Ayrıca gelir vergisi ve damga asgari ücretten soyutlanmıştır. Halkımız bunu anlıyor. Açıkladığımız 4 bin 250 lira ile halkımız inanıyorum ki iktidarın ne denli halkının yanında olduğunu böylece görmüş oldu.” dedi.

"Faiz zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapar"

Faize karşı olduğunu bir kez daha hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu açıklamalarda bulundu:

Bir karar daha var. O da faizin özellikle yüz baz puan tekrar düşürülmüş olması. Tabii muhalefet ve malum çevreler bizim faizdeki bu tür kararlılığımızı asla kabullenemiyorlar. Ama ben de Türkiye’nin Cumhurbaşkanı olarak faize karşı olduğumu bu göreve geldiğimden beri hep söyledim. Çünkü faiz zengini daha zengin yapar, fakiri daha fakir yapar.

"Enflasyonu 4 puana kadar indirdik, yine düşüreceğiz"

Eninde sonunda biz bu enflasyonu göreve geldiğimde nasıl düşürdüysek, o zaman 4 puana kadar indirdik, yine düşüreceğiz. Ama ben vatandaşımı faize ezdirmeyeceğim. Bakın bugün Amerika enflasyonda çok ciddi bir sıkıntının içerisinde. Avrupa aynı şeklide ciddi bir sıkıntının içinde.

"Faiz sebep, enflasyon neticedir"

Türkiye’de de faizciler ne yazık ki bu işi savunmanın gayreti içerisinde. Ben de diyorum ki biz kararlı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz ve milletimizi faize ezdirmeyeceğiz. İnşallah en kısa zamanda da enflasyon aşağı inmeye başlayacak. Çünkü faiz sebep, enflasyon neticedir. Bu da benim tezimdir.”