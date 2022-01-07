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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nerede kaybettiysek orada aramalıyız
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nerede kaybettiysek orada aramalıyız

Süleymaniye Darüzziyafe'de 2. Yeditepe Bienali'ne iştirak eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Erdoğan "Kültür Sanat hazinelerimizi ve onları üreten değeri nerede kaybettiysek orada aramalıyız" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-01-07 15:04:00 - 2022-01-07 15:22:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nerede kaybettiysek orada aramalıyız

Yeditepe Bienali 2. kez düzenleniyor. Süleymaniye Darüzziyafe'de düzenlenen bienale iştirak eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Bienal kapsamında sergilenecek kültür, sanat ürünlerimizin yaydığı zenginlik, derinlik ve özgünlük içeriği ve kapsamı bakımından gerçekten de eşi ve benzeri olmayan bir şölendir

Gelenekli kültür sanat değerlerimize sahip çıkan, onlar üzerinde düşünmeyi ve geleceğe aktarmayı hedefleyen her türlü çabayı destekliyoruz

İyi olan, faydalı olan, değerli olan her şeyi nerede olursa olsun alıp geliştirmek ecdadımızdan bize kalan mirastır

Kültür Sanat hazinelerimizi ve onları üreten değeri nerede kaybettiysek orada aramalıyız.

Her türlü sapkınlığı sanat adı altında normalleştirme çabası var. Bu bize yönelik bir saldırıdır

Kendi coğrafyamızda, kalbimizde, zihnimizde kaybettiğimiz değerleri başka yerlerde aramaya kalkarsak vaktimizi heba etmiş oluruz

Sanat konusunda yaşatıcı, kuşatıcı, geliştirici vasfıyla tarihe damgasını vurmuş bir milletiz

Daha çok çalışarak, daha çok üreterek, daha çok insanın zihnine ulaşarak aradaki farkı kapatmalıyız

Kültür sanat birikimimizi yeni nesiller başta olmak üzere milletimizin tüm fertlerine ulaştırana kadar bu tür faaliyetleri artırarak sürdürmeliyiz

Süleymaniye Camii "İslam nedir?" sorusunun en güzel cevaplarından biridir

Medyada boca edilen Batı menşeli mesajların bir amacı var. Bunların masum ve hayırlı olmadığı da açıktır. Her türlü marjinalliğin sanat adı altında normalleştirildiği sinsi saldırıya karşı imkanlarımızı devreye almamız şarttır

Allah güzeldir, güzel olanı sever yaklaşımını, şu an içinde bulunduğumuz Süleymaniye Külliyesi'ne bakarak da görebiliriz

Ayrıntılar geliyor...

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